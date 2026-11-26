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जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब तीन बजे बस रामनगर से बारात लेकर जा रही थी। वहीं, मोटरसाइकिल डलेड मोड़ से गुंदिया की तरफ से आ रही थी। मोटरसाइकिल पर अशोक कुमार और बबलू कुमार सवार थे। जैसे ही दोनों वाहन बस्सी इलाके के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल बस की चपेट में आ गई। दोनों युवक बस के पिछले पहिए के नीचे आ गए और घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना रामनगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल रामनगर पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने दोनों शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिए।दोनों युवकों की अचानक मौत की खबर जैसे ही उनके घरों तक पहुंची तो परिवारों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं, बबलू कुमार की पत्नी का विलाप देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। जिस घर में कुछ समय पहले तक खुशियों का माहौल था, वहां एक ही हादसे ने जिंदगी भर का दुख दे दिया। इस दर्दनाक घटना से गुंदिया, बलांध और आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने हादसे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।मेहनत-मजदूरी करते थे दोनोंरामनगर सड़क हादसे में मारे गए बबलू कुमार की शादी को मात्र 5 वर्ष हुए हैं। वह अपने पीछे दो बेटियां और पत्नी को छोड़ गए। इनमें एक डेढ़ और दूसरी तीन साल की है जबकि अशोक कुमार का एक सात साल का बेटा है। दोनों मृतक मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बबलू कभी-कभी दिल्ली में जाकर पल्लेदारी का काम भी करता था।