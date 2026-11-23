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वर्ष 2026-27 के बैच-वन के तहत स्वीकृत इस सड़क के निर्माण के लिए 23.42 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के दूरदराज गांवों का सड़क संपर्क बेहतर होगा और स्थानीय लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।उद्घाटन के दौरान विधायक पवन कुमार गुप्ता ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित तकनीकी मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही कार्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने और सड़क की टिकाऊ गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।इस सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को सुगम यातायात सुविधा मिलने के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय लोगों को दैनिक आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। यह परियोजना क्षेत्र के ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।