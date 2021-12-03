Udhampur News: डिग्री कॉलेज में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, दस्तावेजों की जांच की
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:58 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:58 AM IST
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रियासी। एनसीसी मुख्यालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार एनसीसी से संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण सरकारी डिग्री कॉलेज में हुआ। छह जम्मू-कश्मीर बटालियन एनसीसी, उधमपुर के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश सिंह उपस्थित थे।
इस दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारी ने कॉलेज द्वारा रखे गए विभिन्न एनसीसी दस्तावेजों, रजिस्टरों, अभिलेखों और अन्य संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने एनसीसी इकाई के कामकाज और दस्तावेज़ीकरण की समीक्षा की और उचित अभिलेखों के रखरखाव और एनसीसी गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश सिंह ने जीडीसी के एनसीसी कैडेटों के समर्पण, अनुशासन और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की।
उन्होंने उन्हें एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उसी उत्साह, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कैडेटों को उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
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इस दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारी ने कॉलेज द्वारा रखे गए विभिन्न एनसीसी दस्तावेजों, रजिस्टरों, अभिलेखों और अन्य संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने एनसीसी इकाई के कामकाज और दस्तावेज़ीकरण की समीक्षा की और उचित अभिलेखों के रखरखाव और एनसीसी गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश सिंह ने जीडीसी के एनसीसी कैडेटों के समर्पण, अनुशासन और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की।
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उन्होंने उन्हें एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उसी उत्साह, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कैडेटों को उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
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