Udhampur News: उर्वरक, रसायन और विनियमित सामग्रियों की 62 दुकानों का किया निरीक्षण

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दुकानदारों को उचित रिकॉर्ड रखने और लागू विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए। ये निरीक्षण जिला पुलिस की तरफ से विनियमित सामग्रियों और सेवाओं के दुरुपयोग या हेराफेरी को रोकने और संभावित सुरक्षा खतरों की पहचान करने और उनका सक्रिय रूप से समाधान करने के लिए चलाई जा रही एक व्यापक सुरक्षा पहल का हिस्सा हैं।चल रहे अभियान के तहत, प्रतिबंधित दवाओं और बिना वैध पर्चे के बेची जाने वाली औषधियों की जांच के लिए मेडिकल दुकानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सिम विक्रेताओं और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं का भी निरीक्षण किया जा रहा है। जिला पुलिस ने सभी दुकानदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से उचित रिकॉर्ड रखने, निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने और पुलिस तथा अन्य नियामक प्राधिकरणों को पूरा सहयोग देने का आग्रह किया।