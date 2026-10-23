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Udhampur News: वार्ड 11 में उखड़ी सड़क की स्थिति से आमजन परेशान

Fri, 23 Oct 2026 12:48 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:48 AM IST
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jammu kashmir news
रियासी। नगर के वार्ड ग्यारह शिव नगर से महादेव मोहल्ले को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क की खस्ताहाल स्थिति से स्थानीय लोग परेशान हैं। राकेश कुमार, विकास कुमार शर्मा, देस राज ने बताया कि नई पाइप लाइन डालने के लिए सड़क मार्ग को खोदा गया था। पाइप लगाने के बाद इसको मिट्टी और बजरी के साथ बंद भी किया गया, लेकिन आज तक इसका काम अधूरा है। इस पर तारकोल नहीं डाला गया है। लोगों के अनुसार आधी सड़क पर तारकोल है और आधी सड़क जो खुदी हुई है उसका हिस्सा बजरी में है। उक्त मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को काफी संभल कर चलना पड़ता है। नगर परिषद के अधीन आने वाले इस मार्ग को बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खस्ताहाल मार्ग होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया कि महादेव व अन्य संपर्क मार्गों की स्थिति को सुधारे जाने का काम जल्द शुरू होगा। खड्डों को भरने के साथ ही तारकोल भी बिछाई जाएगी।
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