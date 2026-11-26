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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू-कश्मीर ने जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम फारूकी को बुधवार को पत्रकार वार्ता करने से रोके जाने की खबर की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना को गंभीर चिंता का विषय बताया है, जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है।जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती के सलाहकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू-कश्मीर के महासचिव (संगठन) इंजीनियर दानिश रेशी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में मौजूदा परिस्थितियां बड़े जनहित से जुड़े मामलों को उठाने वाली आवाजों को प्रतिबंधित करने के बजाय जिम्मेदार सार्वजनिक विमर्श, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही की मांग करती हैं।उन्होंने कहा कि वर्तमान में क्षेत्र के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनमें सड़े हुए मिलावटी मांस और अन्य खाद्य पदार्थों से संबंधित रिपोर्ट, शेषनाग के आसपास की चिंताजनक पारिस्थितिक चिंताएं और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए व्यापक पर्यावरणीय निहितार्थ शामिल हैं, जिन पर गंभीर प्रशासनिक ध्यान और रचनात्मक सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता है। इंजीनियर रेशी ने विशेष रूप से जोर दिया कि शेषनाग मुद्दा मूल रूप से एक पर्यावरणीय और पारिस्थितिक चिंता है।इसे वैज्ञानिक मूल्यांकन, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और उचित प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। इस पारिस्थितिक मामले को अनावश्यक रूप से धार्मिक मामलों से जोड़ने का कोई भी प्रयास इसके वास्तविक पर्यावरणीय महत्व से ध्यान भटकाने का जोखिम पैदा करता है। वंदे मातरम और धार्मिक परिवेश में इसके निहितार्थों को लेकर चल रही बहस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं, संस्थागत गरिमा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता, संवैधानिक समझ और आपसी सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि ग्रैंड मुफ्ती, एक प्रमुख धार्मिक और सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में, समाज, सार्वजनिक कल्याण और जम्मू-कश्मीर के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों पर चिंता व्यक्त करने का हर वैध अधिकार रखते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू-कश्मीर दोहराता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्थागत गरिमा और सार्वजनिक चिंता के मामलों को उठाने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। सार्वजनिक जवाबदेही और रचनात्मक संवाद एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक हैं।