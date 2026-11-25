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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके की युवा रोल बॉल खिलाड़ी कुरत-उल-ऐन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए आगामी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप से पहले भारतीय टीम के प्रशिक्षण शिविर (ट्रेनिंग कैंप) में अपनी जगह बना ली है।उनकी इस शानदार सफलता ने पूरे जम्मू-कश्मीर और यहां की उभरती खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाई है। दसवीं कक्षा की छात्रा कुरत ने बेहद कम उम्र में ही इस खेल में अपनी मजबूत पकड़ साबित की है और वे चार राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने अंडर-14 और अंडर-17 दोनों वर्गों में जम्मू-कश्मीर टीम की कप्तानी करते हुए अपने नेतृत्व और निरंतर बेहतर प्रदर्शन का लोहा मनवाया है।कुरत का यह चयन हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित हुई राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप 2026 में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बाद हुआ है, जहां जम्मू-कश्मीर की टीम ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। इसी चैंपियनशिप के दौरान विश्व कप के लिए चयन प्रक्रिया भी आयोजित की गई थी, जिसमें शुरुआती 30 लड़कियों के समूह में से अंतिम 12 खिलाड़ियों में कुरत ने अपनी जगह पक्की की।रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी चयन पत्र के अनुसार, कुरत को भारतीय टीम के प्रशिक्षण शिविर के लिए चुना गया है, जो 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुणे के बानेर स्थित पुणे रोल बॉल स्टेडियम और पिंपरी के पीसीएमसी रोल बॉल ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए इंदौर रवाना होगी। कुरत ने इस चयन को कश्मीर की खेल प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने का एक सुनहरा अवसर बताया।उन्होंने कश्मीरी युवाओं, विशेषकर लड़कियों की खेल क्षमता पर पूरा भरोसा जताते हुए अधिक से अधिक युवतियों को इस खेल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कुरत ने कहा कि कश्मीर के बच्चों में बहुत प्रतिभा है और वे चाहती हैं कि घाटी का हर युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर यह दिखाए कि वे भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं।कुरत ने बताया कि वह अंडर-14 और अंडर-17 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी पदक जीत चुकी हैं। वह चार बार जम्मू कश्मीर की तरफ से खेल चुकी हैं, जिसमें एक बार आगरा में तीसरा और तमिलनाडु में दूसरा स्थान हासिल कर चुकीं हैं। अपनी सफलता का श्रेय वह कोच अशरफ डीजू और अपने पिता को देती हैं। उनके अनुसार, महंगे स्केट्स खरीदने से लेकर दूसरे राज्यों में यात्रा करने तक, उनके पिता ने हर कदम पर उनका पूरा साथ दिया।पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर जोर देते हुए इस युवा एथलीट ने कहा कि केवल किताबी शिक्षा ही किसी छात्र के संपूर्ण विकास को परिभाषित नहीं कर सकती। कुरत ने अंडर-17 और सीनियर वर्ग की लड़कियों से भी आगे आकर रोल बॉल अपनाने की अपील की और इच्छा जताई कि घाटी की और अधिक बेटियां इस खेल में अपना नाम रोशन करें। कुरत की यह उपलब्धि केवल एक व्यक्तिगत मील का पत्थर नहीं है, बल्कि यह कश्मीर की गलियों से निकलने वाली उन युवा प्रतिभाओं के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है जहां संसाधन भले ही सीमित हों, लेकिन हौसले और महत्वाकांक्षाएं असीम हैं।