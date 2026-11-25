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अमर उजाला ब्यूरोश्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कैंसर और न्यूरोलॉजी के मरीजों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (स्किम्स) ने अपनी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करते हुए प्रोस्टेट कैंसर की सटीक पहचान के लिए पीएसएमए पीईटी स्कैन और जटिल ब्रेन सर्जरी के लिए अत्याधुनिक न्यूरो-नेविगेशन सिस्टम जैसी उन्नत सुविधाओं की शुरुआत की है।स्किम्स के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) एम. अशरफ गनई ने लगभग चार करोड़ रुपये की लागत वाली इन महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन नई सुविधाओं के जुड़ने से अब केंद्र शासित प्रदेश के मरीजों को महंगी जांच और जटिल सर्जरी के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य बाहरी राज्यों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।प्रो. गनई ने कहा कि पीएसएमए पीईटी सुविधा से प्रोस्टेट कैंसर के निदान और प्रबंधन में अभूतपूर्व सुधार होगा, जबकि न्यूरो-नेविगेशन प्रणाली मस्तिष्क से जुड़ी जटिल सर्जरी (न्यूरोसर्जरी) की सटीकता और सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देगी। उन्होंने कहा, हमने स्किम्स में प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए पीएसएमए पीईटी और न्यूरोसर्जरी विभाग में न्यूरो-नेविगेशन की शुरुआत की है। इससे इन सेवाओं के लिए मरीजों को जम्मू-कश्मीर से बाहर जाने की आवश्यकता पूरी तरह खत्म हो जाएगी।निदेशक ने मरीजों के तीमारदारों से भी अपील की कि वे अस्पताल प्रशासन का सहयोग करें और निर्धारित मुलाकात के समय का पालन करें, ताकि अस्पताल में मरीजों का प्रबंधन सुचारू रूप से चल सके और स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों।संस्थान की नैदानिक और शल्य चिकित्सा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई अन्य आधुनिक उपकरण भी स्थापित किए गए हैं। इनमें प्रसूति अस्पताल के लिए एक हाई-एंड एक्स-रे सिस्टम शामिल है। इसके अलावा, बारीक जांच के लिए पेंटा-हेड और ट्राई-हेड माइक्रोस्कोप लगाए गए हैं, वहीं फेफड़ों की कार्यक्षमता की सटीक जांच (इंपल्स ऑसिलोमेट्री) के लिए फोर्स्ड ऑसिलेशन टेक्निक (एफओटी) मशीन भी स्थापित की गई है।स्किम्स के अधिकारियों के अनुसार, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और बेहतर सेवा वितरण के लिए वर्ष 2026 के दौरान संस्थान में लगभग 45 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके तहत मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेइंग वार्ड, अपग्रेडेड प्राइवेट वार्ड, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, ट्रांसपोर्ट यार्ड, खेल का मैदान, प्राइवेट वार्डों के लिए लिफ्ट और तीमारदारों के ठहरने के लिए सराय जैसी कई जन-केंद्रित सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।