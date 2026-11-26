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श्रीनगर। कृषि कश्मीर के कृषि निदेशक सरताज अहमद शाह ने बुधवार को कश्मीर संभाग में विभिन्न योजनाओं के तहत चलाए जा रहे बोरवेल कार्यों की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में निदेशक कमांड एरिया कश्मीर, सभी मुख्य कृषि अधिकारी (सीएओ) और सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (एएससीओ) शामिल हुए। बैठक के दौरान निदेशक ने बोरवेल परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। संवाद