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श्रीनगर। पांपोर के सेमपोरा स्थित उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) के पीछे झेलम नदी के किनारे का एक बड़ा हिस्सा रेत खनन के कारण बुरी तरह खोदा गया है। इसमें गहरे गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अवैध गतिविधियां जारी हैं।इस खोदाई से नदी का तट स्पष्ट रूप से कटता जा रहा है जिससे उस जमीन को भारी नुकसान पहुंच रहा है जिस पर स्थानीय लोग अपनी पुश्तैनी संपत्ति होने का दावा करते हैं।एक स्थानीय बशीर नाईकू ने आरोप लगाया कि जमीन मालिकों की कड़ी आपत्तियों के बावजूद यह खनन कार्य लगातार जारी है। उन्होंने इस मामले को लेकर पहले ही संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और इस संबंध में पुलिस में मामला भी दर्ज किया जा चुका है।एक अन्य स्थानीय ने बताया कि लगातार जारी इस खनन से प्रभावित जमीन मालिकों में गहरी चिंता व्याप्त है। उनका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट के बावजूद इसमें शामिल लोग बेखौफ होकर अपना काम जारी रखे हुए हैं, जिससे उनकी संपत्ति को योजनाबद्ध तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है।स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके, झेलम नदी के किनारे को और अधिक नुकसान से बचाया जा सके और उनकी पुश्तैनी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।