श्रीनगर में नाबालिगों के वाहन चलाने के मामले घटे, बाहरी इलाकों में समस्या बरकरार : डीएसपी ट्रैफिक

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श्रीनगर। श्रीनगर की मुख्य सड़कों पर नाबालिगों की ओर से वाहन चलाने के मामलों में इस साल काफी गिरावट आई है लेकिन शहर के बाहरी इलाकों में यह समस्या अब भी बरकरार है। इस बात की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक महबूब उल हक ने शुक्रवार को दी।उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चे कानूनी रूप से निर्धारित उम्र तक पहुंचने से पहले वाहन न चलाएं। हक ने कहा कि श्रीनगर शहर के केंद्र में यातायात नियमों का उल्लंघन चिंता का विषय बना हुआ है, विशेष रूप से गलत पार्किंग और गलत लेन में वाहन चलाना। उन्होंने लेन अनुशासन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क उपयोगकर्ताओं में मजबूत नागरिक भावना विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि मोटर चालकों द्वारा बेहतर अनुपालन से शहर भर में जाम को कम करने में मदद मिल सकती है। मुख्य सड़कों पर नाबालिगों की ओर से वाहन चलाने के मामलों में गिरावट को स्वीकार करते हुए हक ने कहा कि बाहरी इलाकों में इस प्रथा का बने रहना माता-पिता के ध्यान और लोगों के बीच अधिक जागरूकता की मांग करता है।