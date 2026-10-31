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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Former Sopore SSP Divya D receives the prestigious ‘Union Home Minister’s Medal for Excellence’

जम्मू-कश्मीर: जांच ऐसी कि 11 आरोपियों को उम्रकैद, आईपीएस दिव्या डी को मिला केंद्रीय गृह मंत्री पदक

Sat, 31 Oct 2026 01:56 PM IST
Nikita Gupta अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 31 Oct 2026 01:56 PM IST
सार

सोपोर की पूर्व एसएसपी और आईपीएस अधिकारी दिव्या डी को पुडुचेरी में पॉक्सो और बाल श्रम से जुड़े संवेदनशील मामले की उत्कृष्ट जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। उनकी जांच के आधार पर अदालत ने सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद और पीड़ित बच्चों को 51 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।

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Former Sopore SSP Divya D receives the prestigious ‘Union Home Minister’s Medal for Excellence’
आईपीएस अधिकारी दिव्या डी पुडुचेरी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर में सोपोर की पूर्व एसएसपी और एसआईए कश्मीर की एसपी रह चुकीं आईपीएस अधिकारी दिव्या डी को उत्कृष्ट जांच के लिए 'केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक' से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान पुडुचेरी में प्रोबेशन के दौरान पॉक्सो और बाल श्रम से जुड़े एक संवेदनशील मामले की शानदार जांच के लिए दिया गया है।

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दिव्या डी की जांच के आधार पर अदालत ने इस मामले में सभी 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित बच्चों को 51 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। इसे पुडुचेरी के इतिहास में अपनी तरह का पहला मामला बताया जा रहा है।

इस मामले की जांच के दौरान दिव्या डी ने सबूत जुटाने और पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके जांच कौशल और संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया है।

दिव्या डी पुडुचेरी में तैनाती से पहले जम्मू-कश्मीर में एसएसपी सोपोर, एसपी मुख्यालय बारामुला और एसपी एसआईए कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि से जम्मू-कश्मीर पुलिस कैडर और खासकर उत्तरी कश्मीर का मान बढ़ा है।

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