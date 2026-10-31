सोमवार से जम्मू में सरकार: श्रीनगर सचिवालय पर लगा ताला, अधिकारियों और कर्मचारियों का पहुंचना शुरू

इसे लेकर जम्मू सचिवालय में पिछले करीब एक माह से लगातार तैयारियां चल रहीं हैं। श्रीनगर से जम्मू तक दरबार का काफिला शनिवार और रविवार को अवकाश के दौरान आएगा। इसके लिए जेकेआरटीसी की बसों को बुक किया गया है। सचिवालय के अलावा निदेशालय समेत दूसरे विभागों के कर्मचारी भी जम्मू आएंगे। प्रदेश सरकार ने जम्मू के लिए सचिवालय से बाहर के विभागों के लिए 33 फीसदी या फिर कम से कम 10 कर्मचारियों को ले जाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार करीब 50 विभागों के कर्मचारी कैंप ऑफिस के तौर पर दरबार के साथ जम्मू आएंगे। जबकि सचिवालय के सभी प्रशासनिक सचिव, सचिव और अधिकारी जम्मू पहुंचेंगे।



दरबार मूव के लिए प्रदेश सरकार ने पहले ही जेकेआरटीसी की बसों का इंतजाम कर लिया है। सचिवालय में दो काउंटर के माध्यम से जम्मू आने वाले कर्मचारियों को एडवांस में टिकट दे दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों में जम्मू आने वाले कर्मचारियों को ला रहे वाहनों के काफिले के साथ दो खाली बसें चलेंगी। साथ ही एक क्रेन को चलाने के निर्देश भी जेकेआरटीसी को दिए गए हैं।



कर्मचारियों के काफिले को पुलिस के जवानों की सुरक्षा में जम्मू तक लाया जाएगा। दरबार मूव के दौरान कर्मचारियों को आपात चिकित्सा देने के लिए काजीगुंड, बनिहाल, रामबन, चिनैनी, उधमपुर और झज्जरकोटी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। इन अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए अतिरिक्त स्टाफ का इंतजाम किया है। आपात स्थिति में स्वास्थ्य कर्मचारी दरबार मूव के साथ जम्मू आ रहे स्टाफ को मदद करेंगे।