Srinagar News: बांदीपोरा में आग से तीन परिवार बेघर, शादी की तैयारियां टलीं

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आग से घरों को व्यापक नुकसान हुआ, जिससे प्रभावित परिवारों के पास उनका बहुत कम सामान बचा। प्रभावित लोगों में एक परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था, जिसके कपड़े, घरेलू सामान और इस अवसर के लिए की गई व्यवस्थाएं राख में बदल गईं। एक स्थानीय निवासी ने कहा परिवार के लिए जो एक खुशी का अवसर होने वाला था, वह अब संकट के दौर में बदल गया है। उन्होंने समय के साथ शादी की जो तैयारियां की थीं, वे उनके घर के साथ ही नष्ट हो गईं।आग ने एक गोशाला को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे प्रभावित परिवारों को और अधिक नुकसान हुआ। आग लगने के तुरंत बाद, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने और इसे आसपास की संरचनाओं में फैलने से रोकने के प्रयासों में जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों और सेना के जवानों के साथ शामिल हो गए। इस घटना ने प्रभावित परिवारों को आश्रय और आवश्यक घरेलू सामानों के नुकसान से जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। संवाद