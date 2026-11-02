Srinagar News: 10 महीनों में 525 एफआईआर दर्ज, 602 आरोपी नशा तस्कर गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीअनंतनाग। नशा तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत अनंतनाग पुलिस ने वर्ष 2026 के पहले 10 महीनों में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 525 एफआईआर दर्ज कर 602 आरोपी नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में विभिन्न अभियानों के दौरान 597 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए जबकि आरोपी नशा तस्करों के कब्जे से 27 लाख 64 हजार 276 रुपये नकद बरामद किए गए।पुलिस ने कानून के प्रावधानों के तहत 43 मामलों में लगभग 63 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। इसके अलावा नशे की कमाई से जुड़ी करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य की 20 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2,000 किलो मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। 305 मरले से अधिक भूमि पर अवैध नशीली फसलों की खेती को भी नष्ट किया गया।पुलिस ने नशा तस्करों के अवैध कब्जे से 271 मरला से अधिक सरकारी भूमि को भी वापस हासिल किया। कार्रवाई के दौरान महिला नशा तस्करों और 13 महिला अवैध खेती करने वालों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, नशे से जुड़े मामलों में आठ सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।17 आरोपी हिरासत में लिए, 28 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कराएनशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए 17 तस्करों को पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। इसके अलावा नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के संबंध में 28 ड्राइविंग लाइसेंस और 22 वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किए गए। नशे की सप्लाई और आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए जिलेभर में 300 नार्को-कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए गए। संबंधित विभागों के साथ मिलकर 23 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया जहां 23 उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। एनडीपीएस मामलों की जांच को प्रभावी बनाने और कानूनी प्रक्रियाओं के साथ साक्ष्यों को संभालने की जानकारी देने के लिए जिला पुलिस कार्यालय अनंतनाग में 220 जांच अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया।