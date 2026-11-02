फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Anantnag Police Taken Action, Drug Smuggling, 525 FIR Lodged in 10 Months

Srinagar News: 10 महीनों में 525 एफआईआर दर्ज, 602 आरोपी नशा तस्कर गिरफ्तार

Mon, 02 Nov 2026 01:23 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Srinagar, Anantnag Police Taken Action, Drug Smuggling, 525 FIR Lodged in 10 Months
- अनंतनाग पुलिस ने वर्ष 2026 के पहले 10 महीनों में की बड़ी कार्रवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

अनंतनाग। नशा तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत अनंतनाग पुलिस ने वर्ष 2026 के पहले 10 महीनों में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 525 एफआईआर दर्ज कर 602 आरोपी नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में विभिन्न अभियानों के दौरान 597 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए जबकि आरोपी नशा तस्करों के कब्जे से 27 लाख 64 हजार 276 रुपये नकद बरामद किए गए।
विज्ञापन

पुलिस ने कानून के प्रावधानों के तहत 43 मामलों में लगभग 63 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। इसके अलावा नशे की कमाई से जुड़ी करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य की 20 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2,000 किलो मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। 305 मरले से अधिक भूमि पर अवैध नशीली फसलों की खेती को भी नष्ट किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने नशा तस्करों के अवैध कब्जे से 271 मरला से अधिक सरकारी भूमि को भी वापस हासिल किया। कार्रवाई के दौरान महिला नशा तस्करों और 13 महिला अवैध खेती करने वालों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, नशे से जुड़े मामलों में आठ सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।



17 आरोपी हिरासत में लिए, 28 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कराए

नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए 17 तस्करों को पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। इसके अलावा नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के संबंध में 28 ड्राइविंग लाइसेंस और 22 वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किए गए। नशे की सप्लाई और आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए जिलेभर में 300 नार्को-कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए गए। संबंधित विभागों के साथ मिलकर 23 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया जहां 23 उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। एनडीपीएस मामलों की जांच को प्रभावी बनाने और कानूनी प्रक्रियाओं के साथ साक्ष्यों को संभालने की जानकारी देने के लिए जिला पुलिस कार्यालय अनंतनाग में 220 जांच अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed