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Srinagar News: 16 साल से फरार चल रहे भगोड़े को दबोचा

Sat, 31 Oct 2026 01:36 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:36 AM IST
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Srinagar, Absconder Arrested, after 16 Years, Bandipora
संवाद न्यूज एजेंसी
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बांदीपोरा। पुलिस ने एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। वह पिछले 16 सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था। आरोपी की पहचान अब्दुल मजीद डार उर्फ कावा निवासी मुजगुंड श्रीनगर के रूप में हुई है। उसे थाना सुंबल की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी थाना सुंबल में दर्ज एक एफआईआर में वांछित था और साल 2010 से फरार था। यह गिरफ्तारी भगोड़ों का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए बांदीपोरा पुलिस के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है कि कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले व्यक्तियों को न्याय के दायरे में लाया जाए।
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