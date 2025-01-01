Srinagar News: स्पार्टन और एलीट श्रीनगर ने जीते पुरुष व महिला खिताब

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। 38वीं श्रीनगर जिला वॉलीबॉल पुरुष और महिला चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में स्पार्टन श्रीनगर और महिला वर्ग में एलीट श्रीनगर चैंपियन बने। प्रतियोगिता गिंदुन प्लेफील्ड, श्रीनगर में आयोजित की गई थी। नौपुरा स्पाइकर्स और कश्मीर विश्वविद्यालय (केयू) संबंधित श्रेणियों में उपविजेता रहे।दो दिवसीय चैंपियनशिप का आयोजन श्रीनगर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा जम्मू और कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में, जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के सहयोग से किया गया था। चैंपियनशिप के उद्घाटन दिवस पर कुर्पाली पेटल सिंह, संभागीय खेल अधिकारी (कश्मीर), जम्मू-कश्मीर खेल परिषद मुख्य अतिथि थीं। टूर्नामेंट में 23 टीमों की प्रभावशाली भागीदारी देखी गई जिसमें पुरुष वर्ग में 17 टीमें और महिला वर्ग में 6 टीमें शामिल थीं, जो श्रीनगर जिले के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।चैंपियनशिप में लगभग 170 पुरुष और 60 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया जिन्होंने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के पत्र सूचना ब्यूरो के सहायक निदेशक सुनील कौल ने वॉलीबॉल को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए आयोजकों की सराहना की। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों की ओर ले जाने, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और नशे के खतरे से दूर रहने के उत्प्रेरक के रूप में काम करने में खेलों के महत्व पर जोर दिया।विशिष्ट अतिथि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल कोच सज्जाद अहमद ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मोहम्मद तारिक ने अब तक कश्मीर के गांदरबल और बांदीपोरा जिलों में आयोजित जिला स्तरीय चैंपियनशिप का लेखा-जोखा दिया। उन्होंने एसोसिएशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से खेल के माध्यम से युवाओं को संगठित करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल करने की इसकी प्रतिबद्धता।एसोसिएशन के पूर्व सीईओ कुलदीप मगोत्रा ने दोहराया कि एसोसिएशन समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और युवाओं को खेल और संबद्ध गतिविधियों में शामिल करके नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर के विजन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य अतिथि को आयोजकों द्वारा प्रशंसा के प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के पूर्व महासचिव विजय कुमार मगोत्रा इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में से थे। उन्होंने पूरे जम्मू-कश्मीर में एसोसिएशन की गतिविधियों की जानकारी दी।श्रीनगर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव मुनीर आलम ने गणमान्य व्यक्तियों, जम्मू-कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों, भाग लेने वाली टीमों और खेल प्रेमियों को चैंपियनशिप को एक सफल खेल आयोजन बनाने में उनके बहुमूल्य समर्थन और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। चैंपियनशिप को खेल प्रेमियों, विशेष रूप से वॉलीबॉल प्रेमियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जो रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में आए।