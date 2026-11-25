भाजपा ने महबूबा पर साधा निशाना

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने सड़क निर्माण की आलोचना करने पर महबूबा मुफ्ती को घेरते हुए कहा कि तकनीकी रिपोर्ट और विशेषज्ञों के आकलन के आधार पर होने वाले विकास कार्यों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।



उन्होंने कहा कि यदि तकनीकी रिपोर्ट किसी इमारत को असुरक्षित बताती है या किसी सड़क के निर्माण की अनुमति नहीं देती, तो उस सलाह का पालन होना चाहिए। लेकिन यदि काम तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार हो रहा है, तो उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।



सत शर्मा ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं और पहलगाम घटना के बाद पर्यटन धीरे-धीरे फिर से पटरी पर लौट रहा है। पीडीपी के चुनावी प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की सीटें 28 से घटकर तीन रह गई हैं और नेतृत्व को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, जिससे जनता से दूरी बढ़े।



शिवसेना ने किया प्रदर्शन

दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष मनीष साहनी ने शेषनाग क्षेत्र में कथित पहाड़ कटाई और भारी मशीनों के इस्तेमाल के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने क्षेत्र की नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी, धार्मिक आस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।



साहनी ने बीआरओ के सड़क चौड़ीकरण कार्य को आवश्यक मंजूरी मिलने के दावे पर सवाल उठाते हुए परियोजना से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। इसमें मंजूरी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), नक्शे और पर्यावरणीय स्वीकृतियां शामिल हैं।



उन्होंने चेतावनी दी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और आपदा जोखिम अध्ययन के बिना संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साहनी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी प्रशासन का रुख स्पष्ट करने और शिवसैनिकों व हिंदू नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को शेषनाग जाकर वास्तविक स्थिति देखने की अनुमति देने की मांग की।



उन्होंने माता वैष्णो देवी यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि विकास के नाम पर धार्मिक स्थलों की मूल स्वरूप और आस्था से जुड़े मार्गों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिमालय और धार्मिक आस्था के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी।