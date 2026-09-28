जम्मू-कश्मीर: कन्याकुमारी से कारगिल तक साइकिल पर निकले वायुसेना के जांबाज, जम्मू पहुंची रैली

अभियान तीन चरणों में पूरा किया जा रहा है। इसका तीसरा और अंतिम चरण राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली से कारगिल युद्ध स्मारक तक चल रहा है। रैली का दल अभियान के छठे दिन जम्मू पहुंचा। राइडर रविवार सुबह सात बजे पठानकोट से जम्मू के लिए रवाना हुए। रास्ते में कई चुनौतियां आईं, इसके बावजूद आगे बढ़ते रहे। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। जम्मू पहुंचने के बाद दल ने आगे की यात्रा जारी रखी। यह अभियान सिर्फ एक लंबी साइकिल यात्रा नहीं है। इसके माध्यम से कारगिल युद्ध के वीर जवानों की शौर्यगाथा व बलिदान को याद किया जा रहा है। कारगिल युद्ध स्मारक पर रैली का समापन होगा। इस दौरान देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।