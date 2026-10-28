बडगाम: कश्मीर की भाषा, संस्कृति और विरासत को मिलेगा नया मंच, एलजी मनोज सिन्हा ने रखी केंद्र की आधारशिला

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को बडगाम जिले के बीमिना में जम्मू विश्वविद्यालय के रीजनल स्टडीज एंड कल्चर सेंटर की कश्मीर शाखा की आधारशिला रखी।

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इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह केंद्र क्षेत्र की भाषाओं, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के साथ-साथ विभिन्न विषयों में शोध को बढ़ावा देगा। यह पहल युवाओं को अपनी जड़ों और स्थानीय संस्कृति से जुड़े रहने में मदद करेगी।मनोज सिन्हा ने कहा कि तेजी से बदलते तकनीकी दौर में युवाओं के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान और मानवीय मूल्यों को बनाए रखना जरूरी है। यह केंद्र विभिन्न शैक्षणिक विषयों और स्थानीय समुदायों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पहल से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा और शोध के नए अवसर भी विकसित होंगे।