{"_id":"627a02b0e815fa7c9d15b462","slug":"lg-manoj-sinha-and-chief-secretary-took-over-command-of-administration-from-srinagar-two-big-conferences-to-be-held-soon","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kashmir: एलजी, मुख्य सचिव ने श्रीनगर से संभाली प्रशासन की कमान, जल्द होंगे दो बड़े सम्मेलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Tue, 10 May 2022 11:44 AM IST