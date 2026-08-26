Srinagar News: अपनी पार्टी ने कुपवाड़ा में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया

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प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दरों में बढ़ोतरी मौजूदा जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार की आम लोगों की चिंताओं को दूर करने और अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने में विफलता को दर्शाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस सुझाव पर भी सवाल उठाया कि उपभोक्ता 200 यूनिट मुफ्त बिजली पाने के लिए सोलर प्लांट लगाएं, यह तर्क देते हुए कि सोलर प्लांट लगाने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है जिसे कई गरीब परिवार वहन नहीं कर सकते।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को दरों में बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करना चाहिए और उपभोक्ताओं को व्यावहारिक राहत प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विरोध सरकार की नीतियों को लेकर बढ़ते जन आक्रोश और निराशा को दर्शाता है।