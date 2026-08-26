Srinagar News: उपराज्यपाल ने दूसरे सुरू समर फेस्टिवल का वर्चुअली किया उद्घाटन

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इस अवसर पर उपराज्यपाल ने सुरू घाटी की विशाल पर्यटन संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह क्षेत्र हिमालयी परिदृश्यों, हरी-भरी घाटियों, नदियों, संस्कृति और साहसिक गतिविधियों का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि सुरू घाटी भारत के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरने की क्षमता रखती है।सक्सेना ने कहा कि सुरू घाटी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले ही पहचान मिल चुकी है। नेशनल जियोग्राफिक ने भी इसे वर्ष 2025 में घूमने के लिए दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ गंतव्यों में शामिल किया था।प्रतिष्ठित नुन-कुन पर्वत शृंखला का उल्लेख करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि लगभग 7,135 मीटर ऊंची नुन चोटी और करीब 7,077 मीटर ऊंची कुन चोटी के साथ क्षेत्र में पर्वतारोहण और अभियान पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। यह सुरू को प्रमुख उच्च-ऊंचाई वाले साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरू समर फेस्टिवल को दो दिवसीय वार्षिक आयोजन तक सीमित न रखते हुए एक ऐसे प्रमुख पर्यटन मंच के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो सुरू घाटी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला सके। उन्होंने रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग, ट्रेकिंग, मछली पकड़ने और नेचर वॉक जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया।उपराज्यपाल ने कहा कि इन गतिविधियों के विकास से स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, प्रशिक्षक, ऑपरेटर और उद्यमी के रूप में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि साहसिक पर्यटन गतिविधियों को महोत्सव की अवधि से आगे भी जारी रखा जाना चाहिए।