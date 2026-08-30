Srinagar News: इत्तू ने सड़क परियोजना का शिलान्यास किया

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कुलगाम। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने शनिवार को जिले के चेक-ए-समद का दौरा किया। उन्होंने जनसंपर्क शिविर लगाया और एक सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। मंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और विकास से जुड़ी मांगें सुनीं। चेक-ए-समद और आसपास के गांवों के लोगों ने कई विकास कार्यों की मांग रखी और तत्काल ध्यान देने वाले मुद्दों को उजागर किया। लोगों की बातें ध्यान से सुनने के बाद मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी जायज मांगों को चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जनकल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौजूदा सरकार जम्मू-कश्मीर के सभी क्षेत्रों में समावेशी और समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दौरे के दौरान मंत्री ने 86.27 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 1.2 किलोमीटर चेक-ए-समद सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने चेक-ए-समद और पड़ोसी गांवों के लिए कई नई विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की।