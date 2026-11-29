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इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का आकलन करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मजबूती का परीक्षण करना, सैन्य इकाइयों के साथ समन्वय को सुदृढ़ करना तथा आपातकाल के दौरान सुरक्षा उपायों के प्रति आम जनता में जागरूकता बढ़ाना है। इस मॉक अभ्यास के माध्यम से नागरिक सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का मूल्यांकन किया जाएगा और संबंधित विभागों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया जाएगा ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रभावी ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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लेह। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप दिसंबर 2026 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दूसरे नागरिक सुरक्षा हवाई हमले से बचाव के लिए ब्लैकआउट मॉक अभ्यास आयोजित किया जाएगा।