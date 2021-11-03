Srinagar News: गंदबल में करंट लगने से महिला की मौत

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श्रीनगर। गंदबल इलाके में बुधवार शाम अपने घर पर बिजली का करंट लगने से 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि घर पर बिजली का झटका लगने के बाद महिला बेहोश हो गई थी। उसे तुरंत बेहोशी की हालत में श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान श्रीनगर के गंदबल की रहने वाली ज़ुबैदा बानू (45) के तौर पर हुई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।