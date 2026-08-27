Srinagar News: बडगाम पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्कर का दो मंजिला मकान किया कुर्क

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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन चरार-ए-शरीफ में दर्ज की गई है। यह मामला नशीले पदार्थों के अवैध कब्जे, परिवहन और तस्करी से जुड़े अपराधों से संबंधित है, जिसकी कानूनी तौर पर जांच की जा रही है।उन्होंने बताया कि कानूनी प्रावधानों के तहत संपत्ति के मालिक पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इस कुर्क संपत्ति को बेचने, हस्तांतरित करने, पट्टे पर देने, गिरवी रखने या किसी तीसरे पक्ष को सौंपने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।यह कार्रवाई बडगाम पुलिस की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत न केवल सीधे तौर पर नशे के धंधे में शामिल अपराधियों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी से जुटाई गई अवैध संपत्ति और वित्तीय तंत्र पर भी प्रहार किया जा रहा है। एनडीपीएस एक्ट के कड़े प्रावधानों को लागू करके पुलिस का उद्देश्य नशा तस्करों को अवैध व्यापार से अर्जित संपत्तियों और वित्तीय लाभों से पूरी तरह बेदखल करना है।