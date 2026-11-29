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समीक्षा के दौरान डीआईजी ने बटालियन के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की। इनमें मुख्य रूप से जनशक्ति, परिचालन तैयारियां और तैनाती, अनुशासन और विभागीय जांच, प्रशिक्षण व पेशेवर दक्षता, रिकॉर्ड और दस्तावेजों का रखरखाव, परिवहन प्रबंधन, जवानों के कल्याण और सेवा से जुड़े मामले, बुनियादी ढांचा व आवास, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन तथा चिकित्सा सुविधाएं शामिल रहीं।डीआईजी मकसूद-उल-ज़मान ने बटालियन के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने और सक्रिय रूप से उन तक पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बटालियन के अधिकांश जवान उत्तरी कश्मीर के विभिन्न जिलों में परिचालन ड्यूटी पर तैनात हैं, ऐसे में उनकी सेवा संबंधी चिंताओं को समझना और उनके समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने तैनात जवानों से नियमित बातचीत करने और उनकी वास्तविक शिकायतों का त्वरित निवारण करने पर विशेष बल दिया।इस दौरे के दौरान डीआईजी ने बटालियन मुख्यालय में रोटेशनल रिफ्रेशर कोर्स कर रहे स्टाफ और जवानों के साथ भी संक्षिप्त बातचीत की। उन्होंने जवानों की समस्याओं को बेहद धैर्यपूर्वक सुना और समाधान का आश्वासन दिया।बैठक में बटालियन के कामकाज में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और व्यावसायिकता लाने के लिए निगरानी, पर्यवेक्षण और जवाबदेही की मौजूदा व्यवस्था को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इस विस्तृत समीक्षा के माध्यम से उन कमियों और क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चिन्हित कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।अंत में डीआईजी ने बटालियन के कामकाज में समग्र सुधार लाने के उद्देश्य से परिचालन तत्परता, कड़े अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता और जवानों के कल्याण के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया।