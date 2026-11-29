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सोनमर्ग के पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया यह पार्क पूरी तरह वीरान पड़ा है और मौके पर केवल एक प्रतिमा लगी हुई है। सुविधाओं के अभाव ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस परियोजना के तहत आखिर क्या विकास कार्य किए गए और अब वहां क्या बचा है।यह चिंता इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सोनमर्ग के मुख्य बाउल और गोल्डन ग्लोरी इको पार्क के चारों ओर सजावटी पारदर्शी फेंसिंग (ऑर्नामेंटल सी-थ्रू फेंसिंग) के लिए 3.70 करोड़ रुपये के खर्च का हवाला दिया गया था।पार्क की वर्तमान स्थिति ने किए गए कार्यों की गुणवत्ता, परियोजना में शामिल सुविधाओं और पूर्ण हो चुके कार्यों के रखरखाव पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार वहां कोई स्थायी फेंसिंग नहीं लगाई गई थी और उद्घाटन के समय पार्क के भीतर और आसपास केवल झंडे लगाए गए थे।स्थानीय लोगों ने बताया कि सोनमर्ग विकास प्राधिकरण, गांदरबल जिला प्रशासन और कार्यदायी एजेंसी को इस परियोजना के दायरे, स्वीकृत बजट के मुकाबले पूरे किए गए कार्यों तथा फेंसिंग और पार्क की सुविधाओं की वर्तमान स्थिति पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।