Srinagar News: शादियों में दोपहर 3 बजे के बाद लंच और रात 10 बजे के बाद डिनर नहीं

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एसोसिएशन द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस नए प्रस्ताव के अनुसार यदि किसी समारोह के आयोजक (मेजबान) या मेहमान निर्धारित समय से अधिक देरी करते हैं तो वाजा और उनके साथ काम करने वाले सभी कामगार कार्यक्रम स्थल से अपना काम बीच में ही छोड़कर वापस लौटने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे।कश्मीरी वाजा एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलाम नबी वाजा ने इस फैसले के पीछे की वजहों को साझा करते हुए बताया कि यह कदम पिछले कई वर्षों से वाजा बिरादरी द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों और अमानवीय कामकाजी घंटों के बाद उठाया गया है। उन्होंने कहा कि शादियों, सगाई और अन्य आयोजनों में बारात या मेहमानों के घंटों देरी से पहुंचने के कारण रात्रि भोज बहुत देर रात तक खिंच जाता है, जिससे इन पारंपरिक कामगारों का जीवन बेहद कठिन हो गया है।गुलाम नबी वाजा ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक ''''वाज़वान'''' तैयार करने की प्रक्रिया बेहद जटिल और समय लेने वाली होती है। रसोइयों को सुबह तड़के से ही काम पर जुटना पड़ता है और घंटों धीमी आंच पर पारंपरिक व्यंजन पकाने होते हैं। इसके बाद जब कार्यक्रम समय पर शुरू नहीं होते, तो उन्हें अंतहीन इंतजार करना पड़ता है। इस प्रकार की अत्यधिक लंबी और थका देने वाली शिफ्ट न केवल वाजा समुदाय के शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को प्रभावित करती है, बल्कि इसके कारण भोजन की गुणवत्ता और पूरी व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।