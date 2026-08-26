Srinagar News: काजीगुंड में करंट लगने से गाय की मौत, दूसरी घायल

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बताया जा रहा है कि जानवर बिजली की लाइन के संपर्क में आया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसी इलाके में मोहम्मद जमाल वानी के पुत्र अब्दुल अहद वानी की एक और गाय को भी करंट लगा। हालांकि वह बच गई और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि बिजली के तार खतरनाक रूप से नीचे लटके हुए हैं। ऐसे मामलों में कोई भी लापरवाही गंभीर परिणाम दे सकती है। एक जानवर पहले ही मर चुका है जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है।संबंधित विभाग को पूरे हिस्से का निरीक्षण करना चाहिए और बिना देरी के खराबी को ठीक करना चाहिए। वहीं एक ओर अन्य स्थानीय निवासी ने कहा, सिर्फ 10 दिनों में दो घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। एक जानवर मर गया है और दूसरा जिंदगी के लिए जूझ रहा है। विभाग को सुधारात्मक उपाय करने से पहले किसी मानवीय त्रासदी का इंतजार नहीं करना चाहिए। लोगों ने संबंधित अधिकारियों विशेष रूप से बिजली विभाग से बिजली लाइनों का तत्काल निरीक्षण करने और आगे की घटनाओं को रोकने तथा निवासियों और पशुधन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खराबी को ठीक करने का आग्रह किया है।