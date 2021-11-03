Srinagar News: पुलवामा में अवैध खनन में दो डंपर जब्त, एक ट्रैक्टर का चालान
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:26 AM IST
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पुलवामा। अवैध खनन के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलवामा पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से निकाले और परिवहन किए जा रहे खनिज पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इस दौरान दो डंपर जब्त किए गए जबकि एक ट्रैक्टर का चालान किया गया।
पुलिस के अनुसार पुलिस पोस्ट न्यूवा की एक टीम ने भूविज्ञान एवं खनन विभाग के साथ समन्वय कर वहिबुग, रोमशी नाला इलाके में गश्त के दौरान अवैध रूप से निकाले गए बोल्डरों से लदे एक ट्रैक्टर को रोका। वाहन को जब्त कर लिया गया और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भूविज्ञान एवं खनन विभाग द्वारा उसका चालान किया गया।
वहीं, एक अन्य कार्रवाई में पुलिस स्टेशन लिटर की टीम ने पेटीपोरा क्रॉसिंग के पास गश्त के दौरान अवैध रूप से हासिल किए गए बोल्डरों से लदे दो डंपरों को रोका। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है।
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पुलिस के अनुसार पुलिस पोस्ट न्यूवा की एक टीम ने भूविज्ञान एवं खनन विभाग के साथ समन्वय कर वहिबुग, रोमशी नाला इलाके में गश्त के दौरान अवैध रूप से निकाले गए बोल्डरों से लदे एक ट्रैक्टर को रोका। वाहन को जब्त कर लिया गया और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भूविज्ञान एवं खनन विभाग द्वारा उसका चालान किया गया।
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वहीं, एक अन्य कार्रवाई में पुलिस स्टेशन लिटर की टीम ने पेटीपोरा क्रॉसिंग के पास गश्त के दौरान अवैध रूप से हासिल किए गए बोल्डरों से लदे दो डंपरों को रोका। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है।
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