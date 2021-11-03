Srinagar News: पुलवामा में अवैध खनन में दो डंपर जब्त, एक ट्रैक्टर का चालान

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पुलिस के अनुसार पुलिस पोस्ट न्यूवा की एक टीम ने भूविज्ञान एवं खनन विभाग के साथ समन्वय कर वहिबुग, रोमशी नाला इलाके में गश्त के दौरान अवैध रूप से निकाले गए बोल्डरों से लदे एक ट्रैक्टर को रोका। वाहन को जब्त कर लिया गया और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भूविज्ञान एवं खनन विभाग द्वारा उसका चालान किया गया।वहीं, एक अन्य कार्रवाई में पुलिस स्टेशन लिटर की टीम ने पेटीपोरा क्रॉसिंग के पास गश्त के दौरान अवैध रूप से हासिल किए गए बोल्डरों से लदे दो डंपरों को रोका। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है।