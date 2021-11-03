Srinagar News: कोकरनाग में भालू के हमले में ग्रामीण घायल
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:46 AM IST
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अनंतनाग। जिले के कोकरनाग तहसील के चरवर्ड गडूल इलाके में गुरुवार को भालू के हमले में 45 वर्षीय एक व्यक्ति घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार, घायल व्यक्ति की पहचान फैयाज अहमद खान, पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान खान, निवासी चरवर्ड, कोकरनाग के रूप में हुई है। भालू के हमले के बाद घायल फैयाज अहमद खान को उपचार के लिए उप-जिला अस्पताल कोकरनाग ले जाया गया।
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