सर्विलांस से बचने का आतंकियों का हाईटेक पैंतरा: 'लोरा' डिवाइस का कर रहे इस्तेमाल, बिना सिम-इंटरनेट के करता काम

सूत्रों के अनुसार हाल ही में बडगाम जिले में हुई मुठभेड़ों के दौरान इस हाईटेक संचार व्यवस्था का खुलासा हुआ है। 29 सितंबर की रात को बडगाम के यूसमर्ग और दूधपथरी के अश्दर क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने लश्कर के टॉप कमांडर मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा को ढेर किया था। उसके पास से हथियारों के साथ लोरा अल्ट्रा हैंडसेट बरामद हुआ था।



दूधपथरी में मारे गए विदेशी आतंकी यासिर, बडगाम के गुरवतकलां में हुई मुठभेड़ और दाछीगाम-पहलगाम के ऊंचे जंगलों में चलाए गए ऑपरेशन महादेव के दौरान भी आतंकियों के ठिकानों से यही लोरा उपकरण व बिना सिम वाले बर्नर फोन मिले थे। सुरक्षा विशेष्यज्ञों के अनुसार लोरा एक ऐसी पोर्टेबल और वायरलेस संचार तकनीक है जो बिजली की बेहद कम खपत में बिना किसी मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट के काम करती है। यह मुख्य रूप से 868 मेगाहर्ट्ज और 915 मेगाहर्ट्ज जैसे बिना लाइसेंस वाले सब-गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करती है। इसमें मेश नेटवर्क तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि इसमें शामिल हर हैंडसेट खुद एक छोटे नेटवर्क टावर की तरह काम करता है। इसे चालू रखने के लिए न तो सिम कार्ड की जरूरत होती है व न ही इसकी लोकेशन मोबाइल टावर से पिंग होती है।



इन उपकरणों की सबसे बड़ी ताकत इनकी लंबी बैटरी लाइफ और रेंज है। ये इतने कम पावर पर चलते हैं कि एक छोटे लिथियम सेल पर वर्षों तक बिना बंद हुए काम कर सकते हैं। खुले इलाकों में ये 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तक और घने जंगलों व मजबूत इमारतों के भीतर भी आसानी से टेक्स्ट मैसेज, जीपीएस लोकेशन, नक्शे और इमरजेंसी एसओएस अलर्ट भेज सकते हैं। लिलीगो टी-डेक या हेल्टेक वी3 जैसी मेश्टैस्टिक तकनीकों के जरिए इन उपकरणों को ब्लूटूथ से स्मार्टफोन से जोड़कर एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित संदेश भेजे जाते हैं।



आमतौर पर लोरा तकनीक का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ या भूकंप में मोबाइल टावर ठप होने, पहाड़ों और जंगलों में ट्रेकिंग, सैन्य सुरक्षा और स्मार्ट शहरों के आईओटी उपकरणों में किया जाता है। हालांकि, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (एनटीआरओ) द्वारा किए गए फोरेंसिक विश्लेषण से संकेत मिले हैं कि आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ये हैंडसेट स्थानीय रूप से असेंबल नहीं हैं। ये सीमा पार बैठे आकाओं द्वारा पहले से ही कॉन्फिगर और एन्क्रिप्ट कर घाटी में भेजे जा रहे हैं, ताकि भारतीय सुरक्षाबलों के तकनीकी सर्विलांस को चकमा दिया जा सके।