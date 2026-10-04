जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में फंसा सेना का जवान, बैग से निकला नशे का सामान; हिरासत में

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ड्रॉप गेट पर सुरक्षा बलों ने एक सेना के जवान को प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उसके सामान की तलाशी ली जिसमें संदिग्ध नशीले पदार्थ बरामद हुए।

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अधिकारियों ने बताया कि जवान के कब्जे से 213 ग्राम पोस्त की भूसी (पॉपी स्ट्रॉ) और 69 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बरामद पदार्थों के स्रोत और जवान के पास इनके होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।