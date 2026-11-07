नेकां में बगावत की चिंगारी पड़ी ठंडी: फारूक के घर दो घंटे की बैठक के बाद बनी बात, एकजुट दिखे 15 नाराज विधायक

उन्होंने बताया कि मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्द ही मुद्दों का समाधान कर लिया जाएगा। सभी नाराज विधायकों ने पार्टी प्रमुख के फैसलों पर अपनी सहमति जताई है।



मंत्रियों को जवाबदेह होना पड़ेगा विधायकों को हल्के में न लें : लारमी

विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने मंत्रियों की जवाबदेही का सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्रियों को विधायकों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मंत्री जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हैं। विधायकों की अपेक्षा है कि विभागों में उनके द्वारा उठाए गए मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई हो और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी न की जाए। उन्होंने बताया कि बैठक में कुछ मंत्रियों के कामकाज के तौर-तरीकों और मौजूदा विभागों के आवंटन को लेकर भी खुलकर बात हुई है। लारमी ने कहा कि विधायकों की चिंताओं को पार्टी नेतृत्व ने पूरी गंभीरता और संजीदगी से सुना है। डॉ. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ने यह स्वीकार किया कि विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दे पूरी तरह जायज हैं और इन्हें संगठन तथा सरकार के स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। आगा रुहुल्ला के बयानों पर लारमी ने कहा कि अनुच्छेद 370, 35ए और जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली जैसे बुनियादी मुद्दों पर पूरी पार्टी और वे खुद आगा के साथ खड़े हैं।



ऐसे आंतरिक मसलों को सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया पर उठाने के बजाय सीधे पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखना अधिक प्रभावी और उचित तरीका होता। मंत्रालयों के पोर्टफोलियो में फेरबदल के लिए समय मांगा -लारमी ने कहा कि मंत्रालयों के पोर्टफोलियो में फेरबदल और पीर पंजाल, चिनाब घाटी सहित कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय संतुलन साधने की मांग पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने थोड़ा वक्त मांगा है। लारमी ने इसके साफ संकेत दिए कि आने वाले दिनों में विभागों के प्रभार और सरकारी तंत्र के कामकाज में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।



उन्होंने कहा कि भाजपा और पीडीपी जैसी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कमजोर करने या गिराने के ख्वाब देख रही हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी विधायक पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं और सरकार को आंच तक नहीं आने देंगे।