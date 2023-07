विदेशियों पर बाबा बर्फानी का रंग: अमेरिकी यात्री बोले- ये यात्रा एक स्वपन जैसी, जानें क्यों आए विवेकानंद याद

श्री अमरनाथ की वार्षिक यात्रा जारी है। बिगड़े मौसम ने यात्रा में कुछ अड़चनें लाईं, लेकिन भोले के भक्तों का उत्साह भरपूर बना हुआ है। जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से मंगलवार को तीन दिन बाद यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। उधर, बालटाल और पहलगाम आधार शिविर से पवित्र गुफा के लिए श्रद्धालुओं रवाना किए गए। इसी बीच विदेशी नागरिक भी श्री अमरनाथ की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं।

#WATCH | Two US nationals from California, undertake Amarnath Yatra in J&K.