जम्मू-कश्मीर में सुरंग परियोजनाओं को रफ्तार: पीर की गली से साधना तक आसान होगी राह, अलाइनमेंट अंतिम चरण में

विधायक इरफान हफीज लोन के सुरंग परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें तय समय में पूरा करने से संबंधित अतारांकित प्रश्न के जवाब में लोक निर्माण विभाग ने यह जानकारी दी है।विभाग के अनुसार, ऐतिहासिक मुगल रोड पर करीब 8.51 किलोमीटर लंबी पीर की गली सुरंग और कुपवाड़ा-करनाह मार्ग पर प्रस्तावित करीब 7.82 किलोमीटर लंबी साधना सुरंग का जिम्मा प्रोजेक्ट बीकन के पास है। दोनों परियोजनाओं के अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक (टनल) ने 17 से 19 जून के बीच दोनों परियोजनाओं का निरीक्षण किया था।



निरीक्षण के दौरान दर्ज आपत्तियों और टिप्पणियों के अनुपालन का विवरण 9 सितंबर 2026 को मंत्रालय को सौंप दिया गया है। अब मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। अलाइनमेंट स्वीकृत होने के बाद दोनों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य की वास्तविक समय-सीमा निर्धारित होगी।