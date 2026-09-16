फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Poonch News ›   GOC of White Knight Corps visits Army operational bases in Poonch.

जम्मू-कश्मीर: पुंछ के ऑपरेशनल ठिकानों पर पहुंचे व्हाइट नाइट कोर के जीओसी, सुरक्षा हालात की ली जानकारी

Wed, 16 Sep 2026 01:34 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला, नेटवर्क पुंछ
अमर उजाला, नेटवर्क पुंछ Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 16 Sep 2026 01:34 PM IST
सार

पुंछ के सुरनकोट में व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने ऑपरेशनल ठिकानों का दौरा कर सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की। उन्होंने पीर पंजाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।
 

विज्ञापन
GOC of White Knight Corps visits Army operational bases in Poonch.
सुरक्षाबल - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने मंगलवार को पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में ऑपरेशनल ठिकानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की।

विज्ञापन

जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि कोर कमांडर को पीर पंजाल रेंज में दबदबा बनाए रखने, मजबूत संयुक्त खुफिया नेटवर्क और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी गई।इस दौरान रोमियो फोर्स के जीओसी भी लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा के साथ मौजूद रहे। रोमियो फोर्स पुंछ और राजोरी समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जिम्मेदार सेना की प्रमुख इकाइयों में से एक है। ब्यूरो

एजेंसियों के बीच समन्वय पर दिया जोर
पोस्ट के मुताबिक, जीओसी ने अभियान में शामिल सभी कर्मियों के पेशेवर रवैये और अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम के बावजूद आतंकवादियों को किसी भी तरह का ऑपरेशनल अवसर नहीं देने के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियानों की भी प्रशंसा की। 

लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्रभावी ढंग से जारी रखने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर दिया।

पुंछ के सुरनकोट में व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने ऑपरेशनल ठिकानों का दौरा कर सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की। उन्होंने पीर पंजाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed