जम्मू-कश्मीर: पुंछ में एलओसी के पास मिलीं पांच बारूदी सुरंगें, सेना ने किया निष्क्रिय
पुंछ के बसोनी टॉप इलाके में एलओसी के पास दो दिनों में पांच बारूदी सुरंगें मिलीं जिन्हें सेना ने सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया।
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जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सेना ने पांच बारूदी सुरंगों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। शनिवार सुबह सेना की गश्ती टीम को बसोनी टॉप इलाके में सीमा बाड़ के पास दो बारूदी सुरंगें मिलीं। इससे पहले शुक्रवार को इसी इलाके में तीन अन्य बारूदी सुरंगें बरामद हुई थीं।
सभी पांचों बारूदी सुरंगों को सेना के बम निरोधक दस्ते ने नियंत्रित विस्फोट के जरिए नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ।
अधिकारियों ने बताया कि एलओसी के अग्रिम इलाकों में घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। हालांकि, भारी बारिश के कारण कई बार ये सुरंगें अपनी जगह से खिसककर जमीन की सतह पर आ जाती हैं जिससे लोगों और सुरक्षाबलों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।