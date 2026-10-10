जम्मू-कश्मीर: पुंछ में एलओसी के पास मिलीं पांच बारूदी सुरंगें, सेना ने किया निष्क्रिय

सभी पांचों बारूदी सुरंगों को सेना के बम निरोधक दस्ते ने नियंत्रित विस्फोट के जरिए नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ।



अधिकारियों ने बताया कि एलओसी के अग्रिम इलाकों में घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। हालांकि, भारी बारिश के कारण कई बार ये सुरंगें अपनी जगह से खिसककर जमीन की सतह पर आ जाती हैं जिससे लोगों और सुरक्षाबलों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।