{"_id":"627428c24755dd6764529016","slug":"nc-leader-omar-abdullah-apologizes-for-tweeting-death-of-party-mp","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू कश्मीर: पार्टी सांसद का निधन होने का गलत ट्वीट करने पर नेकां नेता उमर अब्दुल्ला ने माफी मांगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, श्रीनगर Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 06 May 2022 01:15 AM IST