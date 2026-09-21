Kathua News: रामकोट में निर्माणाधीन दीवार से गिरा मजदूर घायल
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामकोट
गुजरू नगरोटा में शनिवार शाम करीब 6 बजे एक मजदूर निर्माणाधीन मकान की दीवार से गिरकर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायल की पहचान 40 वर्षीय राशिद अहमद पुत्र मुंशी दीन, निवासी धानजसधार, तहसील रामकोट के रूप में हुई है। वह गांव गुजरू नगरोटा में एक मकान में मजदूरी का काम कर रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से वह निर्माणाधीन दीवार से नीचे गिर गया, जिससे वह घायल हो गया।
घायल को इलाज के लिए उप जिला अस्पताल बिलावर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उसे जीएमसी कठुआ रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन
रामकोट
गुजरू नगरोटा में शनिवार शाम करीब 6 बजे एक मजदूर निर्माणाधीन मकान की दीवार से गिरकर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायल की पहचान 40 वर्षीय राशिद अहमद पुत्र मुंशी दीन, निवासी धानजसधार, तहसील रामकोट के रूप में हुई है। वह गांव गुजरू नगरोटा में एक मकान में मजदूरी का काम कर रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से वह निर्माणाधीन दीवार से नीचे गिर गया, जिससे वह घायल हो गया।
घायल को इलाज के लिए उप जिला अस्पताल बिलावर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उसे जीएमसी कठुआ रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन