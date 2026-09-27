Kathua News: पंचायत घर किशनपुर में उगी झाड़ियां, उठे सवाल
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:34 AM IST
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बिलावर। पंचायत घर किशनपुर के प्रांगण में लंबे समय से उगी बड़ी-बड़ी झाड़ियों और घास के कारण परिसर की हालत बदहाल बनी हुई है। पंचायत घर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी परिसर में सफाई व्यवस्था की अनदेखी को लेकर ग्रामीण विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय निवासी नरेश कुमार, अरुण कुमार, शिवकुमार और देवेंद्र शर्मा ने बताया कि लगभग एक माह पहले विधायक ने किशनपुर गांव का दौरा किया था। इस दौरान पंचायत घर के प्रांगण की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को परिसर की साफ-सफाई करवाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी इन निर्देशों का जमीन पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। लोगोंने कहा के पंचायत घर के चारों ओर झाड़ियां और घास लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत घर में विभिन्न सरकारी कार्यों के सिलसिले में लोगों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में परिसर में सफाई को लेकर ध्यान देने की जरूरत है। संवाद
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