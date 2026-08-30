Kathua News: बनी सब-जिला अस्पताल का विधायक ने किया दाैरा, मरीजों का जाना हाल

बनी । विधायक बनी डॉ. रामेश्वर सिंह ने शनिवार को बनी सब-जिला अस्पताल का दौरा कर अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों से मुलाकात की और उनकी स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बीएमओ बनी से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने तथा मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न आने देने के निर्देश दिए।विधायक ने कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर उपचार, आवश्यक दवाइयां और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के लिए आवश्यक मेडिसिन एवं अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और किसी भी कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जो भी समस्याएं हैं उनका प्राथमिकता के साथ निस्तारण हो। इसमें किसी तरह की लापरवाही न की जाए।