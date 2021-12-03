Kathua News: तीन माह से वेतन नहीं मिलने पर सीमैक कंपनी के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने बताया कि वे सुबह करीब आठ बजे ड्यूटी पर पहुंचते हैं और शाम करीब आठ बजे तक काम करने के बाद घर लौटते हैं। मजदूरों के अनुसार, करीब 12 घंटे की ड्यूटी के बदले उन्हें महज 500 रुपये दिहाड़ी दी जाती है। उनका कहना था कि सीमित आमदनी में परिवार का पालन-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, राशन और अन्य घरेलू खर्च पहले ही मुश्किल से पूरे होते हैं। ऐसे में लगातार तीन महीने तक वेतन नहीं मिलने से उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं।मजदूरों ने आरोप लगाया कि वे नियमित रूप से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और कंपनी के काम में पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद समय पर मेहनताना नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि घर चलाने के लिए उन्हें उधार लेने तक की नौबत आ गई है।मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन से मांग की कि उनके लंबित तीन माह के वेतन का जल्द भुगतान किया जाए ताकि वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी मामले का संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप करने और मजदूरों को उनका बकाया मेहनताना दिलाने की मांग की।