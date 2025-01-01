Kathua News: एसएसपी ट्रैफिक ने बिलावर-बसोहली में परखी यातायात व्यवस्था, विद्यार्थियों को दिए सड़क सुरक्षा के गुर

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दौरे के हिस्से के रूप में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भद्दू (जोन बिलावर) में एक व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 400 छात्र-छात्राओं और 70 शिक्षकों ने भाग लिया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एसएसपी ट्रैफिक ने राजोरी, पुंछ, सांबा और कठुआ जिलों में सड़क हादसों की गंभीर स्थिति को रेखांकित किया। उन्होंने जानकारी दी कि जनवरी से जुलाई 2026 के दौरान इन चार जिलों में कुल 699 हादसे दर्ज किए गए, जिनमें 88 लोगों की मौत हुई और 1,001 लोग घायल हुए। इनमें 44 प्रतिशत (309) हादसे दोपहिया वाहनों से संबंधित थे और 88 मृतकों में से 44 प्रतिशत (39 मौतें) दोपहिया चालकों या पीछे बैठे सवारों की थीं, जबकि हताहतों में करीब 27 प्रतिशत युवा 25 वर्ष से कम आयु के थे।युवाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनने, जिम्मेदार ड्राइविंग करने तथा तेज गति, स्टंट और वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल से बचने की अपील की। उन्होंने छात्रों से ''''रोड सेफ्टी एंबेसडर'''' बनकर सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश अपने परिवार और समुदाय तक पहुंचाने का आह्वान किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को पीएम राहत योजना-2026, हिट एंड रन मुआवजा योजना-2022, जम्मू-कश्मीर सड़क दुर्घटना पीड़ित कोष नियमावली-2022 और ''''नेक मददगार'''' (गुड समैरिटन) प्रावधानों की जानकारी दी गई, ताकि वे बिना किसी कानूनी भय के आपातकालीन ''''गोल्डन ऑवर'''' में घायलों की मदद कर सकें।इस कार्यक्रम में एसएसपी ट्रैफिक के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशंस) बिलावर पृथपाल सिंह, स्कूल प्रधानाचार्य मोहिंदर सिंह, शिक्षकगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसने सुरक्षित सड़कों के निर्माण के लिए नियम प्रवर्तन के साथ जागरूकता और जनभागीदारी जोड़ने की ट्रैफिक पुलिस की प्रतिबद्धता को दोहराया।