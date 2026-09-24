Kathua News: विधायक का लापता बेटा दिल्ली में बहन के घर से मिला

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जानकारी के अनुसार पुलिस को यह सूचना मंगलवार रात करीब 8 बजकर 30 मिनट पर मिली। सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और रात 9 बजे पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया। इसके तुरंत बाद कई पुलिस पार्टियां सक्रिय हो गईं। पुलिस टीमों ने परिजनों से युवक के आने-जाने के समय की जानकारी ली और क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों, प्रमुख बाजारों व चौराहों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज में युवक हीरानगर मोड़ की ओर जाता दिखा, जहां से वह जम्मू-कठुआ रूट की एक बस में सवार हुआ। रात करीब साढ़े दस बजे कठुआ पुलिस ने बस स्टैंड पर दबिश दी और संबंधित बस के चालक व परिचालक से पूछताछ की। इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी विधायक के आवास पर पहुंचे। श्री अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के तहत हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों और पीसीआर की मदद से जांच आगे बढ़। इसमें पता चला कि युवक शाम करीब पौने छह बजे कालीबड़ी से हरियाणा रोडवेज की बस में बैठकर लखनपुर की ओर रवाना हुआ था। इसके बाद लखनपुर पुलिस ने टोल प्लाजा से बस का नंबर और अन्य तकनीकी विवरण जुटाए। युवक के प्रदेश की सीमा से बाहर जाने की पुष्टि होते ही पंजाब पुलिस को भी जांच में शामिल कर अलर्ट भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज में युवक के अकेले यात्रा करते दिखने से पुलिस को स्पष्ट हो गया था कि उसका अपहरण नहीं हुआ है। देर रात विधायक भी हीरानगर स्थित अपने निवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि विधायक भी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। उधर, इस संबंध में उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने बताया कि युवक आदित्य पूरी तरह सुरक्षित है और वह अपनी बहन के पास दिल्ली पहुंच गया है। युवक के सकुशल मिलने के बाद रात भर से चल रहे तलाशी अभियान को समाप्त कर दिया गया।

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कठुआ। हीरानगर क्षेत्र से लापता हुए विधायक के बेटे आदित्य की तलाश को लेकर मंगलवार रात तीन राज्यों जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और पंजाब की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर रहीं। घंटों की कड़ी मशक्कत और तकनीकी निगरानी के बाद बुधवार सुबह युवक के दिल्ली स्थित अपनी बहन के घर सकुशल पहुंचने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस प्रशासन और परिजनों ने राहत की सांस ली।