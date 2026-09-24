Kathua News: महाराजा हरि सिंह की जयंती पर बिलावर में निकली रैली

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कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा हरि सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने महाराजा हरि सिंह के जीवन और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों पर विस्तार से प्रकाश डाला।वक्ताओं ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर में समाज के विभिन्न वर्गों को समान अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और छुआछूत जैसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए। वक्ताओं ने कहा कि महाराजा हरि सिंह का जीवन समाज सुधार और जनकल्याण से जुड़े कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। एडीसी ने महाराजा हरि सिंह को समाज सुधारक बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में काम किया। उन्होंने सती प्रथा, छुआछूत सहित अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में अहम योगदान निभाया। इस मौके पर जिला विकास परिषद के पूर्व सदस्य विक्रम सिंह और नीरू वाला, राजपूत सभा के प्रधान राजकुमार, एडवोकेट जितेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में अलग-अलग इलाकों के लोग मौजूद रहे।