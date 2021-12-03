Kathua News: एक किलो चरस की बरामदगी में दो आरोपियों को सशर्त जमानत मिली

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संवाद न्यूज एजेंसीकठुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एक किलोग्राम चरस बरामदगी मामले में दो आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। साहिल वर्मा और मुकेश कुमार को गत 17 जून को लखनपुर पुलिस ने बसोहली मोड़ से गिरफ्तार किया था। अदालत ने पाया कि बरामद चरस की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आती, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया।मामले की सुनवाई गत छह नवंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन पंडोह की अदालत में की गई। अदालत ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी। जमानत याचिका के अनुसार, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक काले रंग का बैग बरामद किया था। इस बैग में एक किलोग्राम से अधिक चरस बरामद हुई थी। आरोपियों के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि बरामद पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में नहीं है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए व्यावसायिक मात्रा का दावा किया था।जमानत पर लागू प्रतिबंध प्रभावी नहीं होंगेअदालत ने पाया कि बैग सहित कुल वजन एक किलोग्राम था। पुलिस ने शुरुआत में कुल वजन एक किलो 21 ग्राम दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि प्लास्टिक शीट और पैकिंग सामग्री का वजन अलग करने पर वास्तविक चरस का वजन एक किलोग्राम से भी कम होगा। इस आधार पर अदालत ने माना कि बरामदगी मध्यवर्ती मात्रा के दायरे में आती है। इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत पर लागू प्रतिबंध प्रभावी नहीं होंगे।साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगेअदालत ने आदेश दिया कि दोनों आरोपियों को मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होना होगा। जमानत अवधि के दौरान वे कोई अन्य अपराध नहीं करेंगे। वे अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर फरार होंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद की जा सकती है। आरोपियों की रिहाई इस शर्त पर होगी कि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों।