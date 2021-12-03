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Kathua News: लाखड़ी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता

Wed, 11 Nov 2026 01:10 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:10 AM IST
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jammu and kashmir news
कठुआ। तहसील महानपुर के पलैल में मंगलवार को वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में लाखड़ी की टीम ने उधमपुर की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर बसोहली विधायक ठाकुर दर्शन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता टीम को बधाई देते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान शांतिभूषण, प्रशांत सिंह और अजय सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। संवाद
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